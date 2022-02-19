Sosyal medyada gündem oldu! Siz ne görüyorsunuz?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’da paylaşılan bir görsel olay oldu. Farklı rakamları gören insanlar ikiye ayrıldı.

Twitter’da bir kullanıcı çizgili siyah-beyaz bir resim içerisine gizlenmiş sayının ne olduğunu soran bir paylaşımda bulundu. Kullanıcılara, bu resimde bir sayı görüp görmedikleri ve eğer görüyorlarsa hangi sayı oldukları soruldu.

Eşit olmayan spiraller sebebi ile sayıları görmek zordu. Bazı kullanıcılar ‘45283’ gördüğünü belirtirken, bazıları ise ‘Sadece 528 görüyorum acaba sorun bende mi?’ ifadelerini kullandı.

Kullanıcıları ikiye bölen görselin sırrı bir süre sonra ortaya çıktı. Gerçek rakamın yedi basamaklı “3452839” sayısı olduğu bildirildi. Aslında Twitter kullanıcılarının hiçbiri bu cevabı vermemişti.

Sebebi kontrast duyarlılığı

Yanılgıya düşüren bu görselle ilgili gerçek sonradan anlaşıldı. Kısa bir süre sonra resmin, nesneler ve arka planlar arasındaki farkı algılamamızı sağlayan önemli bir görsel işlev ölçüsü olan kontrast duyarlılığı üzerinde oynayarak hazırlandığı açıklandı. Uzmanlarca kontrast duyarlılığının, görsel işlevin önemli bir parçası olduğu bilgisi verildi. Diğer yandan yüksek kontrast duyarlılığına sahip kişilerin, yedi basamağı daha rahat görebildiği ifade edildi.