Sosyal medyada gündem oldu! Kulüp isimlerini duyanlar tebessüm etti
Bölgesel Amatör Lig'de Perşembespor ve Çarşambaspor'un karşılaşacağı maç oynanmadan sosyal medyada gündem oldu.
Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan iki takım sosyal medyada gündeme oturdu.
PERŞEMBESPOR, ÇARŞAMBASPOR'A KARŞI
26 Kasım Perşembe günü Perşembespor, evinde Çarşambaspor'u ağırlayacak.
Ligin 7. haftasında oynanacak maçın takımlarının isim benzerliği dikkat çekti.
Bu detay sosyal medyada çok konuşuldu.
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FORM DURUMLARI
Perşembespor, Amatör Lig'de ilk iki haftada aldığı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puan topladı. Çarşambaspor ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası 1 puanı bulunuyor.
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