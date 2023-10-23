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Sosyal Medya Sosyal medyada gündem oldu! Kulüp isimlerini duyanlar tebessüm etti
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem oldu! Kulüp isimlerini duyanlar tebessüm etti

Yeniakit Publisher
2023-10-23 14:57:00 -
Sosyal medyada gündem oldu! Kulüp isimlerini duyanlar tebessüm etti

Bölgesel Amatör Lig'de Perşembespor ve Çarşambaspor'un karşılaşacağı maç oynanmadan sosyal medyada gündem oldu.

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan iki takım sosyal medyada gündeme oturdu.

PERŞEMBESPOR, ÇARŞAMBASPOR'A KARŞI

26 Kasım Perşembe günü Perşembespor, evinde Çarşambaspor'u ağırlayacak.

Ligin 7. haftasında oynanacak maçın takımlarının isim benzerliği dikkat çekti.

Bu detay sosyal medyada çok konuşuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FORM DURUMLARI

Perşembespor, Amatör Lig'de ilk iki haftada aldığı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puan topladı. Çarşambaspor ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası 1 puanı bulunuyor.

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