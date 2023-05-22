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Sosyal Medya Sosyal medyada gündem olan röportaj! "Benim dayım dağda şehit oldu" deyip HDP'ye oy istedi
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem olan röportaj! "Benim dayım dağda şehit oldu" deyip HDP'ye oy istedi

Yeniakit Publisher
2023-05-22 23:40:00 - 2023-05-22 23:44:17

Bir sosyal medya kanalında "Muharrem İnce'ye oy vereceğim" diyen gencin PKK'lı kişi tarafından tehdit edildiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Genç, kendisine "Aslını niye inkar ediyorsun oğlum" diyen PKK'lı kişiye amcasının ve babasının şehit olduğunu söylerek cevap verdi.

PKK'lı adam, "Benim de dayım şehittir oğlum dağda" diyerek PKK'lı dayısının şehit olduğunu söyledi.

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