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Sosyal Medya Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle
Sosyal Medya

Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle

Yeniakit Publisher
2024-07-17 18:37:00 - 2024-07-17 18:37:33
Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın önüne görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında kürsü konulması Ümit Özdağ'ı gündeme getirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın Özgür Özel ile görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısındaki fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.

Özdağ'a görüşmenin ardından yapılan toplantıda kürsü verilmemişti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bugün Özgür Özel ile bir araya geldi. Ümit Özdağ'a karşın, CHP'nin ittifak ortağı Babacan'a kürsü verilmesi sosyal medyada gündem oldu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özgür Özel, Özdağ'a kürsü vermeyip, Babacan'a verince ayrımcılıkla suçlandı.

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