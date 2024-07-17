Sosyal medyada gündem olan kürsü ayrımcılığı! Özdağ'a öyle Babacan'a böyle
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın önüne görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında kürsü konulması Ümit Özdağ'ı gündeme getirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'ın Özgür Özel ile görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısındaki fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu.
Özdağ'a görüşmenin ardından yapılan toplantıda kürsü verilmemişti.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da bugün Özgür Özel ile bir araya geldi. Ümit Özdağ'a karşın, CHP'nin ittifak ortağı Babacan'a kürsü verilmesi sosyal medyada gündem oldu.
Özgür Özel, Özdağ'a kürsü vermeyip, Babacan'a verince ayrımcılıkla suçlandı.