Sosyal medyada güldüren Trump paylaşımı

Tüm dünyanın merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan seçim neredeyse sonuçlandı. Resmi olmayan verilere göre ABD'nin 46. Başkanı Demokrat Aday Joe Biden oldu. Yarışı kaybeden Başkan Donald Trump için sosyal medyadan yapılan paylaşımlar güldürüyor. Emlak kralı olarak bilinen Trump için mesleğine geri döneceğini belirten montaj foto gülümsetiyor.