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Gündem Sosyal medyada güldüren Trump paylaşımı
Gündem

Sosyal medyada güldüren Trump paylaşımı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan seçim sonrası Başkanlık koltuğunu kaybettiği neredeyse kesinleşen Başkan Donald Trump için sosyal medyada yapılan komik paylaşımlar güldürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 23:41:00 -
Sosyal medyada güldüren Trump paylaşımı

Tüm dünyanın merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan seçim neredeyse sonuçlandı. Resmi olmayan verilere göre ABD'nin 46. Başkanı Demokrat Aday Joe Biden oldu. Yarışı kaybeden Başkan Donald Trump için sosyal medyadan yapılan paylaşımlar güldürüyor. Emlak kralı olarak bilinen Trump için mesleğine geri döneceğini belirten montaj foto gülümsetiyor.

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