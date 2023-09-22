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Sosyal Medya Sosyal medyada fitili ateşliyorlar! Şimdi de ‘stadın adı Rahmi Koç olsun’ yaygarası
Sosyal Medya

Sosyal medyada fitili ateşliyorlar! Şimdi de ‘stadın adı Rahmi Koç olsun’ yaygarası

Yeniakit Publisher
2023-09-22 12:26:00 - 2023-09-22 12:55:16
Sosyal medyada fitili ateşliyorlar! Şimdi de ‘stadın adı Rahmi Koç olsun’ yaygarası

Rahmi Koç'un Beşiktaş'a verdiği desteği bahane eden bazı taraftarlar, "Stadın ismi Rahmi Koç olsun" demeye başladı. Bir takım taraftarlar da söz konusu teklife karşı çıktı.

 yeniakit.com.tr 

Beşiktaş camiası, Fenerbahçe ve Galatasaray’a nispeten daha sessiz geçirilen transfer dönemi ve mali konular nedeniyle yeni bir tartışmanın içinde; “Stadın adı Rahmi Koç olsun!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin transfer açıklamaları ve yıldız oyuncuların yüksek paralar istediği gerekçesiyle alınmadığı yönündeki beyanları sonrası, takımın büyük bir sponsor bulması gündeme gelmişti.

Gazprom’un sponsor olması beklenirken, takıma TÜPRAŞ'ın deva olduğu ileri sürüldü. Beşiktaşlı iş insanı Rahmi Koç’un sahibi olduğu TÜPRAŞ'ın, sponsor bulamayan Beşiktaş ile anlaştığı ifade edildi.

Stadın ismi değişsin kavgası

Bu gelişmenin ardından sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı, vefa borcu ödenmesi için stadın isminin Beşiktaş Rahmi Koç Stadı olarak değiştirilmesi yönünde çağrı yapmaya başladı.
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Söz konusu çağrıya cevap veren bir grup taraftar ise, Beşiktaş’ın kimseye borçlu olmadığını ve stat isminin değiştirilmemesini söyledi.

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