  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Sosyal medyada dalga konusu olmuştu! Temel Karamollaoğlu 'Mercedes'i ile böyle görüntülendi
Siyaset

Sosyal medyada dalga konusu olmuştu! Temel Karamollaoğlu 'Mercedes'i ile böyle görüntülendi

Siyasilerin 'Mercedes'e binmesini eleştirirken kendisinin de aynı markayı kullandığını söyleyerek pot kıran ve sosyal medyada dalga konusu olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mercedes'iyle görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 20:31:00 -

Siyasilerin 'Mercedes' marka makam araçlarını eleştiren Temel Karamollaoğlu, partisinin Kocaeli'deki programına Mercedes'iyle giderken görüntülendi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kırdığı 'Mercedes' potuna tepkiler gelmeye devam ediyor.

Karamollaoğlu, geçtiğimiz günlerde TV100'de katıldığı Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programında ekonomiyi eleştirirken konuyu makam araçlarına getirmişti.

'Mercedes'e binerken eleştiri yaptı

Saadet Lideri'nin, Türkiye’de siyasilerin kullandığı makam araçlarının sayısına dikkat çekerek “Türkiye’de 500 tane Mercedes araba varsa, makam aracı olarak kullanılıyorsa, 700 diyen de var günahtır ya.. Ne olmuş Renault’a binse?” demişti.

Ardor'un Karamollaoğlu'na kendi makam aracının markasını sorması üzerine de 'Mercedes' cevabını vermişti. 

Sosyal medyada dalga konusu oldu

Karamollaoğlu'nun bu sözleri özellikle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Mercedes'iyle görüntülendi

Tepkilerin hedefi olan Temel Karamollaoğlu programın ardından partisinin Kocaeli'deki Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gebze ilçe kongresine katılmak üzere yola çıktı.

Karamollaoğlu'nun Mercedes marka makam aracı ise Kocaeli yolunda kameralara yansıdı. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

zühtü dağlar

utanmaz adam ...
  • Yanıtla

Harun raşit öz

seni iki yüzlü seni
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Her gün şekersiz sakız çiğnerseniz...
Sağlık

Her gün şekersiz sakız çiğnerseniz...

Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, diş temizliğine iyi gelen besinler hakkında çarpıcı tavsiyelerde bulundu.
Uzman isim gerçeği açıklayarak ‘dikkat’ dedi! Altını olanlar ve alacaklara çağrı
Ekonomi

Uzman isim gerçeği açıklayarak ‘dikkat’ dedi! Altını olanlar ve alacaklara çağrı

Dolar ve altın fiyatları yükselecek mi veya düşecek mi? Altın fiyatlarında nasıl bir gelişme var? Altını olan vatandaşlar ve yatırımcılar gö..
Erdoğan’ın resti ayarlarını bozdu
Gündem

Erdoğan’ın resti ayarlarını bozdu

Erdoğan’ın ajan elçilerle ilgili “istenmeyen adam” sürecinin başlatıldığını duyurması kamuoyundan büyük destek gördü. Uzmanlar, bundan sonra..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay