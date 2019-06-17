Sosyal medyada büyük tepki... 'Sen kahvaltı haberlerini sun!' İstanbul’da 23 Haziran tarihinde yenilenecek seçimler öncesi iki aday canlı yayında karşı karşıya geldi. Ancak daha çok moderatörün tutumu tartışma konusu oldu. Küçükkaya'nın yayın yönetimine birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

23 Haziran seçimlerinin öncesinde canlı yayında karşı karşıya gelen Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım, projelerini anlattı. Küçükkaya'ya tepki Türk siyasi tarihinde 17 yıl sonra yapılan bu canlı yayın, İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşti. Bu yayın sonrası sosyal medyada Küçükkaya'ya kendini övmesi ve yanlı sorular nedeniyle tepkiler geldi. Sosyal medya kullanıcılarının Twitter hesaplarından dile getirdikleri tepkilerden bazıları şöyle: İşte programın sonunda yaşanan diyaloglar İSMAİL KÜÇÜKKAYA: Birer soru sormak istiyorum. Moderasyonumu nasıl buldunuz Binali Bey.... BİNALİ YILDIRIM: Ben bir anormallik görmedim. İSMAİL KÜÇÜKKAYA: Adil miydim? BİNALİ YILDIRIM: Olabildiğince.. İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN EKREM İMAMOĞLU'NA: Sizce? EKREM İMAMOĞLU: Özgür irademle teşekkür ederim. İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DAN BİNALİ YILDIRIM'A: Sizin de teşekkür etmenizi beklerim. BİNALİ YILDIRIM: Ben de teşekkür ederim.

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