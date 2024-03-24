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Sosyal Medya Sosyal medyada ahlaksızlık! Gözaltına alındı
Sosyal Medya

Sosyal medyada ahlaksızlık! Gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-03-24 21:22:00 -
Sosyal medyada ahlaksızlık! Gözaltına alındı

Tokat Erbaa'da sosyal medyada müstehcen yayın yapan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sosyal paylaşım sitesinden müstehcen yayın yapan emekli uzman çavuş Mehmet A. (56), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine polis ekipleri, sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayınlar yapan Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Mehmet A.'nın Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşadığı belirlendi. Ekipler psikolojik problemleri sebebiyle malulen uzman çavuşluktan emekli olduğu öğrenilen Mehmet A.'nın evine operasyon düzenledi. Mehmet A., müstehcenlik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gözaltına alındı.

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