Sosyal medya zehri! Küçücük erkek çocuğunu dansöz gibi oynatıp para topladı..
Sosyal medyada canlı yayın açan Tuncay Limon adlı kullanıcı, yaşı küçük bir erkek çocuğunu dansöz gibi oynatıp para topladı. Limon'a tepki yağdı.
Yeniakit.com.tr
Tuncay Limon adlı bir sosyal kullanıcısının, yaşı küçük bir erkek çocuğunu dansöz gibi oynatarak para topladığı görüntülere tepki yağdı.
Limon'un aynı yöntemle kız çocuklarını da oynatıp para topladığı öğrenildi.
Görüntülerde, canlı yayına katılan binlerce kullanıcının para aktarmasına Limon'un teşekkür ederek karşılık verdiği anlar yer aldı.