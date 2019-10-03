Sosyal medya yıkıldı! Alpay Özalan, 'kaleci' Ekrem İmamoğlu'na gol attı!

Alpay Özalan, "İstanbul'u takım kaptanı bir kaleci gibi takım ruhuyla yönetiyorum" diyen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Seçim öncesi 'Her şey güzel olacak' vaadinde bulunan ancak İstanbul'da meydana gelen sel, deprem ve metrobüs gibi sorunları gözmezden gelerek tatile ve gezilerine devam eden İmamoğlu'na AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan'ın gösterdiği tepki Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

İşte Özalan'ın o paylaşımı:

İBB Başkanı, "İstanbul'u takım kaptanı bir kaleci gibi takım ruhuyla yönetiyorum" demiş.

Maç İstanbul'da. Kaleci, bir Bodrum'da tatilde, bir İzmir'de konserde, bir Paris'te gezmede...

İstanbul'da kale hep boş o zaman.