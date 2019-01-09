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Sosyal medya üzerinden tarantula satanlara operasyon

İstanbul genelinde 8 ilçede düzenlenen operasyonlarda sosyal medyadan satışa çıkarılan 30 tarantula, 1 iguana ve 3 papağan ele geçirildi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 12:07
Sosyal medya üzerinden tarantula satanlara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Siber Şube Müdürlüğü ekipleri uzun bir süreden beri takip altında tutulan sosyal medya hesapları üzerinden satışı ve beslenmesi yasak hayvanları satanları izlemeye alındı.

Tespit edilip adreslerine baskınlar yapıldı. 8 ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda tarantula türü 30 örümcek ile 1 yeşil iguana türü kertenkele ve 3 sultan papağanı ele geçirildi. Şüphelilerin iguanayı 4 bin, tarantulaları 2 bin, yavru örümcekleri de 100 liraya satmaya çalıştığı tespit edildi.

Operasyonda, hayvanları satmaya çalışan 12 kişi hakkında CİTES kanunu doğrultusunda işlem yapıldı. Polisin sosyal medya üzerindeki takibi devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 12:07
  1. İstanbul
  2. Sosyal medya üzerinden tarantula satanlara operasyon
  3. Tarantula
  4. iguana
  5. Sultan papağanı
  6. polis operasyonu

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