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Sosyal medya üzerinden satıyordu! Yakalandı...

Sosyal medya üzerinden alıcı gibi davranan polislere timsah, piton yılanı ve jako papağanı satmaya çalışan bir kişi gözaltına alındı.

22 Ekim 2019 Salı 21:14
Sosyal medya üzerinden satıyordu! Yakalandı...

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan Bulgaristan'dan yurda sokulan timsah, piton yılanı ve jako papağanının sosyal medya üzerinden satıldığını belirleyerek çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli ile bir internet sitesinde bulunan ilandan anlaşarak buluşma ayarladı. Alıcı gibi davranan ekipler, şüphelinin Çekmeköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan evine gitti. Polis ekipleri evde ball piton, timsah ve jako papağan ele geçirdi.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) gereği alım satımı özel izne tabi olan bu vahşi hayvan türlerini kaçak olarak satmaya çalışan Hasan K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Hasan K.'nın, kendilerini alıcı olarak tanıtan polis ekiplerine, jako papağanını 3 bin, ball piton yılanını 7 bin, timsahı ise 11 bin liraya satmaya çalıştığı öğrenildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan K. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' işlem başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasıyla hayvanlar, Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 21:14
  1. İstanbul
  2. sosyal medya
  3. timsah
  4. papağan

YORUM YAZ

  • mutmainemutmaine1 gün önce
    Satsın diyenler var! Nasıl bir beyin yapısı varsa tebrik etmek lazım
  • Isimsizler kralıIsimsizler kralı1 gün önce
    Satsın arkadaş ne var yani eroinmi satmiş tarihi eser mi satmış altı ustu hayvan

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