Sosyal medya üzerinden buluşan ceviz üreticileri bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Mucur ilçesinde yaşayan Necip Dinçer'in girişimleriyle 5 yıl önce bir sosyal medya sitesinde kurulan Ceviz Yetiştiricileri Birliği Platformu, 81 bin üyesiyle ceviz meraklılarının bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı Şatıroğlu Mahallesi'ndeki 70 dekar arazisinde 2013 yılında ceviz üretimine başlayan Dinçer, amatörce başladığı bu işte karşılaştığı sorunlarla baş edebilmek için bilgiye ihtiyaç duyunca çözüm bulmaya çalıştı.

Bu alanda bir boşluk olduğunu fark eden Dinçer, 5 yıl önce bir sosyal medya sitesinde Ceviz Yetiştiricileri Birliği Platformu'nu kurdu.

Türkiye'nin her yerindeki ceviz üreticilerinin sorunlar karşısında edindikleri tecrübelerini ve bilgilerini paylaştıkları platform, farklı ülkelerden kişilerin katılımıyla 81 bin üye sayısına ulaştı.

Platformda, ceviz yetiştiriciliği, toprak ve iklim uyumu, çeşit seçimi ve üretim maliyeti gibi çok sayıda konuda paylaşımlar yapılırken, alanında uzman kişilerin hazırladığı ceviz yetiştiriciliğiyle ilgili dosyalar da yer alıyor.

Necip Dinçer, AA muhabirine, Mucur ilçesinde 70 dekar kapama ceviz bahçesinde 6 çeşitten oluşan 1500'ün üzerinde ağacı olduğunu söyledi.

Küçük çaplı başladığı ceviz üretimini zamanla geliştirdiğini belirten Dinçer, ceviz yetiştiriciliğiyle ilgili bilgiye ihtiyaç duyunca hiçbir ticari kaygı gütmeden gönüllülük esasına dayalı olarak bir sosyal ağ kurmayı planladığını ifade etti.

- "Herkes elinden geldiğince bilgisini paylaşıyor ve birlikte büyüyoruz"

Bu amaçla kurduğu Ceviz Yetiştiriciliği Birliği Platformu'nun özellikle amatörce bu işi yapanlara büyük katkı sağladığını vurgulayan Dinçer, şöyle devam etti:

"Ceviz yetiştiriciliğiyle ilgili bilgiye ve tecrübeye ulaşmakta zaman zaman zorlanıyoruz. Bunu aşabilme adına sosyal medyada bir platform oluşturdum. Duyuldukça katılım arttı. 81 bin üyeye ulaştık. Burada bilgilerimizi birbirimizle paylaşıyoruz. Ceviz üretiminde yanlış yapılanları, doğru yapılanları buradan görüyoruz. Resim ve video görselleriyle üyeler bilgilerini ve tecrübelerini paylaşıyor. Herkesin faydalanabildiği, Türkiye cevizciliğine büyük katkı veren bir platform oluştu. Türkiye'nin her tarafından olduğu gibi yurt dışından da üyelerimiz var. Herkes elinden geldiğince bilgisini paylaşıyor ve birlikte büyüyoruz."

- Üniversiteden de destek alınıyor

Bahçedeki çalışmalarından arta kalan zamanlarında bu platformla etkileşim halinde olduğunu dile getiren Dinçer, "Bu platform aracılığıyla hem bilgi sahibi oluyoruz hem de bilgi veriyoruz. Çok bilgili donanımlı diğer yönetici arkadaşlarımız da var. Zaman zaman zorlandığımızda Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki hocalarımızdan da destek alıyoruz. Bu platformun Türk ceviz üretimine bir yön verdiğine inanıyoruz." diye konuştu.











