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Sosyal medya torbacılarına operasyon!

Karaman'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapıldığını belirleyen emniyet ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan birinin tutuklandığı bildirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 15:46
Sosyal medya torbacılarına operasyon!

Karaman'da, sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde H.H.T. ve M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıların evinde yaptığı aramada, 13 gram sentetik uyuşturucu ile 2 tüfek ele geçirildi.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan H.H.T. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.H.T. tutuklandı, M.A. serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, uyuşturucuyu sosyal medyadan sattığı ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 15:46
  1. Karaman
  2. sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu ticareti
  3. İl Emniyet Müdürlüğü
  4. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi
  5. sentetik uyuşturucu

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