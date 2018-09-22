Sosyal medya torbacılarına operasyon!

Karaman'da, sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde H.H.T. ve M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıların evinde yaptığı aramada, 13 gram sentetik uyuşturucu ile 2 tüfek ele geçirildi.

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan H.H.T. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.H.T. tutuklandı, M.A. serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, uyuşturucuyu sosyal medyadan sattığı ileri sürüldü.