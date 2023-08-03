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Sosyal Medya Sosyal medya şokta! Boğanın gücü görenleri hayrete düşürdü
Sosyal Medya

Sosyal medya şokta! Boğanın gücü görenleri hayrete düşürdü

Yeniakit Publisher
2023-08-03 22:44:00 -
Sosyal medya şokta! Boğanın gücü görenleri hayrete düşürdü

Sosyal medyada viral olan bir videoda, boğanın gücü görenleri hayrete düşürdü.

Videoda öfkeli bir boğanın cip tarzı araca saldırdığı anlar yer aldı.

Boğanın saldırdığı anlarda aracın içeridekiler neye uğradığını şaşırdı.

Boğanın aracı havaya kaldırdığı anlar sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

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