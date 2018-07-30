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Sosyal medya şişmanlatıyor!

Sosyal medyada geçirilen 5 dakika zamandan sonra kişiler abur cubur besinlere daha fazla ihtiyaç duymaya başlıyor ve yüksek yağ ve/veya şeker içeren besinlere daha fazla yöneliyorlar.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:09
Sosyal medya şişmanlatıyor!

Sosyal medyanın şişmanlatabileceği gerçeği artık bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. 2013 Haziran ayında The Consumer Research Dergisi'nde yer alan bir bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre, Facebook başta olmak üzere diğer sosyal medya ağlarının da kişisel kontrol üzerinde belirgin etkileri olduğu açıklandı.

Araştırma sonuçlarına göre, sosyal medyada geçirilen 5 dakika zamandan sonra kişiler abur cubur besinlere daha fazla ihtiyaç duymaya başlıyor ve yüksek yağ ve/veya şeker içeren besinlere daha fazla yöneliyorlar. Sosyal medya başında zaman geçirirken; cips yerine kuruyemiş, tatlılar yerine kuru meyve veya taze meyveleri tercih etmeye başlamamız gerekiyor. Su, maden suyu, bitki çayı gibi içecekleri elimizden düşürmemek ise kalori maliyeti sıfır olan sağlıklı bir seçenek.

Araştırma sonuçlarına göre; kişiler egzersize ayırdıkları vaktin iki katından fazlasını sosyal medyaya ayırıyor. Bu da hareketsizliğe bağlı kilo alımına yol açıyor. Amerika'da sosyal medya da geçirilen toplam süre yılda 12 milyon saatten fazla.

Başka bilimsel çalışmalar ise sosyal medyanın kilo aldırıcı etkisinin altında sadece sosyal ve psikolojik değil fizyolojik sebepler olduğunu da ortaya koydu. LED ışık veren ekranların (bilgisayar, akıllı telefon, tabletler vs.) önünde iki saatten daha uzun zaman geçirilmesi vücudumuzda melatonin sentezini yavaşlatıyor. Melatonin düzeylerinin vücudumuzda düşmesi uykuya dalmakta güçlük oluşturuyor. Uykusuzluğun kilo almak konusunda en önemli etkenlerden biri olduğu ise bilimsel olarak kanıtlandı. Günde 5 saat ve daha az süre uyuyan kişilerin, günde 8 saat uyuyan kişilere göre karın bölgelerinde daha fazla yağ olduğu ve günde ortalama 300 kalori daha fazla aldıkları biliniyor. Uykusuzluğa engel olmak için, toplam LED ekran önünde geçirilen sürenin 2 saatin altında olmasında yarar var.

Sosyal medya ile ilgili en önemli tartışılan noktalardan biri de; yeme bozukluklarına sebep olup olmayacağı yönünde. Bazı bilim adamlarına göre sosyal medya, özellikle ergenlik dönemindeki genç kızlarda beden imgesinin bozulmasına yol açarak; anoreksiya ve bulimianın yaygınlaşmasına sebep olabilir. Sosyal medyada; paylaşılan resimlerin altına yapılan yorumların ve gençlerin arkadaşlarının kendileri hakkında yazdıkları durum iletileri ve göndermelerin beden imgesinde bozulmaya neden olarak kişinin sağlıklı kilosunda olmasına rağmen kendisini şişman görmesine yol açabileceği yönünde görüşler mevcut.

Sosyal medyada geçirilen süreç için 5 altın beslenme önerisi şunlar:

"Yanınızda sürahi bulundurun. Böylelikle canınız abur cubur tüketmek istediğinde başta su içme şansınız olur. Su içmek, genelde atıştırma isteğini azaltır veya yok eder.

Yanınızda paket yiyecek bulundurmayın. Gözünüz ekrandayken koca paketi nasıl bitirdiğinizi fark etmeyebilirsiniz.

Küçük kâseler kullanın. Kuruyemiş, meyve veya kuru meyve gibi sağlıklı yiyecekler bile tüketecek olsanız porsiyonu aşmamak adına küçük kâselerde yanınızda bulundurun.

Çiğ sebze bulundurun. Salatalık, havuç ve marul gibi yiyecekleri yanınızda bulundurun. Daha az kalori ve daha fazla lif tüketmenize yardımcı olur.

Bitki ve meyve çayları tüketin. Yeşil çay gibi metabolizma hızlandırıcıları, melisa ve sarı kantaron gibi uykunuzu getirecek çayları yanınızda bulundurun".

Kaynak: AA

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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