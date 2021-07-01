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Gündem Sosyal medya şarlatanı Murat Övüç’ün oğlundan skandal hareket
Gündem

Sosyal medya şarlatanı Murat Övüç’ün oğlundan skandal hareket

Çektiği sosyal medya videoları ile tepki toplayan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç, skandal olaya imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:54:00 -

Sosyal medyada çektiği videolar ile insanlara hakaret ederek şarlatanlık yapan Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç yaptığı hareketle olay oldu. Sosyal medyada hızla yayılan video büyük tepki çekti.

Trafikte terör estiren Burakcan Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra ise sildi.

Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

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