Sosyal medya şarlatanı eşcinsel sapkın Murat Övüç'ün savunması 'pes' dedirtti!

Magazin medyası tarafından şişirilerek sosyal medyada ‘fenomen’ haline getirilen eşcinsel azgın Murat Övüç, balıkçılarla ilgili söylediği sözler nedeniyle hakim karşısına çıktı. Sapkın Övüç, "Varoşları aşağılamadım, onlara yaptığım yardımlar ortadadır." şeklinde savunma yaptı.

Balık tutanlara hakaret etti

Sosyal medya hesabından yaptığı küfür ve hakaret dolu ahlaksız paylaşımları ile bilinen Murat Övüç, bir internet platformunda balık tutanlarla ilgili skandal ifadeler kullanmıştı. Övüç, 'halkı kin ve nefrete sürüklemek' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çektiği videolarda insanlara hakaret ederek gündemde kalmaya çalışan eşcinsel sapkın Övüç, savunmasında 'özrü kabahatinden büyük' dedirten yersiz ifadeler kullandı.

"Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır"

Savunması alınan Övüç, "Korona salgının olduğu dönemde insanlar sokağa çıkamıyordu. Bir haberde pek çok insanın balık tuttuğu görülüyordu. Ben de hissettiğim sosyal sorumluluk nedeniyle insanları uyarmak amaçlı söz konusu videoyu çekip, internete koydum. Buradaki amacım insanları uyarmaktı. Benim varoşları aşağıladığım iddia edilmiştir. Ben böyle bir insan değilim. Varoş kesimlere yaptığım yardım ortadadır. Ben bu paylaşımı kimseyi aşağılamak amaçlı yapmadım. Beraatimi talep ederim" dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin amacının insanları uyarmak olduğunu belirterek, beraatini talep etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.





Duruşma çıkışı açıklamalarda bulunan sosyal medya şarlatanı Murat Övüç, "Halkın sağlığını hiçe sayarak, kanunları hiçe sayarak bunları nasıl yaparsınız diye video çektim. İfademizi verdik, bir sıkıntı yok. Her zaman halkın yanındayız. Ben insanlara varoş demişim, evet dedim. Neden dedim? Halkın sağlığını hiçe sayan insanlar için dedim" şeklinde konuştu.

Murat Övüç