Sosyal medya reklamlarında karşımıza çıkan buğday çimi suyu nedir?

Sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olanlar arasında 'buğday çimi suyu' hakkında konuşulmaya başlandı. İnternette gezinirken, sosyal medyada like yağmuru yağdırırken belki sizin de dikkatinizi çekmiştir buğday çimi suyu ilanları. Buğday çimi suyunu online alışveriş sitelerinden temin edebileceğiniz gibi şifalı olduğu söylenen bu bitkiyi kendiniz de yetiştirebilirsiniz. Hatta suyu tüketmek istemeyenler için buğday çimi tozları da piyasada bulunuyor. Özellikle kilo verdirme etkisi olduğu söylenen buğday çimi suyunun faydaları hakkında birçok bilimsel çalışma yapılıyor. Bu su hakkında şimdiye kadar yapılan çalışmalar ışığında sizlere faydalarını sıralayacağız...

İşte, buğday çimi suyunun sağlığa olan faydaları:

Kanser düşmanı

Buğday çimi suyu; A vitamini, C vitamini, E vitamini, magnezyum, kalsiyum ve amino asitler yönünden zengindir. Antioksidanlar yönünden de zengin olan buğday çimi suyu birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik gösterir.

Kalp dostu

Yapılan çalışmalar buğday çimi suyunun kötü kolesterolü düşürdüğünü kanıtlamıştır. Bu doğrultuda buğday çimi suyu kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Kan şekerini dengeler

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler buğday çimi suyunun kan şekerini dengelediğini kanıtlamıştır. Ancak bilim insanları kesin sonuca ulaşabilmek için bu alanda daha çok çalışma yapılması gerektiğini vurguluyor.

İltihaplanmayı azaltıyor

Yapılan çalışmalar buğday suyu tüketiminin ölçülü ve düzenli olduğu taktirde vücuttaki iltihabı azalttığını kanıtlamıştır.

Kilo vermeyi hızlandırıyor

Buğday çimi suyu tokluk hissi veriyor. Bu nedenle diyetinizde buğday çimi suyunu güvenle tüketebilirsiniz.