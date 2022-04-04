Sosyal medya raporları yayınlandı! İşte AK Parti Recep Tayyip Erdoğan’ın performans raporları

Teleskop APP, Siyasi parti genel başkanları Mart ayı sosyal medya etkileşim sonuçlarını paylaştı. Raporda siyasi parti liderlerinin Twitter, İnstagram, Facebook, etkileşimleri yer aldı. Mart 2022 Teleskop APP raporuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç sosyal medya platformunda da en fazla etkileşime sahip lider olarak yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İyi Parti Lideri Meral Akşener takip ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü sırada yer buldu.

Raporda Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla etkileşime sahip olması dikkatlerden kaçmadı.

AK Parti rakiplerine fark attı

Teleskop APP tarafından paylaşılan partilerin sosyal medya etkileşim raporunda AK Parti ilk sırada yer alırken MHP ikinci sırada yer aldı. Rapora göre AK Parti ve MHP sosyal medyayı rakiplerine göre daha etkili kullanıyor.

Gönderi ortalamasına göre etkileşim

Gönder Ortalamasına Göre Etkileşim Raporunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37.177 gönderi ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan'ı 17.936 gönderi ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu izledi. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise 17.598 gönderi ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: Haber7





