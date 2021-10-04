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Gündem Sosyal medya 'PİNÇ'i ifade verdi!
Gündem

Sosyal medya 'PİNÇ'i ifade verdi!

Ergenekon çetesinden yıllarca cezaevinde kalan Hasan Atilla Uğur'un oğlu Youtuber Oğuzhan Uğur, İslami değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi. Oğuzhan Uğur, suçlamaları “Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek istedik” diyerek reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 18:08:00 -
Sosyal medya 'PİNÇ'i ifade verdi!

Sosyal medya platformundaki kanalında yayınlanacak programın fragman içeriğinde İslami değerlere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma yürütülen sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’na “şüpheli” sıfatıyla ifade veren Oğuzhan Uğur’un, “Kaçak göçmen sorununa dikkat çekmek için böyle bir video çekip yayınlandık. Hiçbir dini değeri aşağılamak gibi amacımız olamaz. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik bir yana halkın büyük bir kısmının rahatsız olduğu konuyu dile getirdik” dediği öğrenildi.

'Irkçı ve İslamofobik!'

Uğur’un ‘P!NÇ’ programının yeni sezon fragmanı tartışmalara sebep olmuştu. Mültecilere gönderme yapılan fragmanı kimi kullanıcılar desteklemiş, kimi ise ‘ırkçı’ ve ‘İslamofobik’ bulmuştu.

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