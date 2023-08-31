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Dünya Sosyal medya paylaşımına idam cezası!
Dünya

Sosyal medya paylaşımına idam cezası!

Yeniakit Publisher
2023-08-31 09:41:00 -
Sosyal medya paylaşımına idam cezası!

Suudi Arabistan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle bir kişiye daha idam cezası verdi.

Suudi Arabistan’da mahkeme, sosyal medyada görüşlerini açıklayan bir kişi hakkında daha idam cezası verdi.

The Associated Press mahkemenin, daha önce Twitter olarak bilinen ve ismini X olarak değiştiren sosyal medya platformuyla, Youtube üzerinde görüşlerini paylaşan Muhammed bin Nasır al-Hamdi isimli Suudi vatandaşının idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

Yine bu yıl içinde Suudi Arabistanlı akademisyen Awad Al-Qarni, X ve WhatsApp kullandığı için idam cezasına çarptırılırken, doktora öğrencisi Salma el-Şehab hakkında bu suçu işlemek suçundan 27 yıl hapis cezası talep edilmişti.

Merkezi Londra’da bulunan insan hakları derneği “ALQST”nin yöneticisi Lina Alhatloul, “al-Hamdi’nin sosyal medyada paylaştığı mesajlar yüzünden verilen idam cezası son derece korkunç ancak Suudi yetkililerin dönemdeki artan baskılarıyla örtüşüyor.” ifadesini kullandı.

Kaynak: Euronews
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