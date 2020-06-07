Sosyal medya kullanıcısı açıkladı! Bakan Koca, o cevabın ardından bakın ne yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine noktalama işareti uyarısında bulunan bir sosyal medya kullanıcısına, "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin." ifadeleriyle yanıt vermişti. Bakan Koca'nın kibar cevabı sosyal medyayı salladı

Arından sosyal medya kullanıcısı bir açıklama yaptı ve Bakan Koca'nın kendisini arayarak sınavında başarılar dilediğini söyledi.

O açıklama şöyle:

"Ben latife yapmak istemiştim bakanım da bunu anladı beni arayarak sınavımda başarılar diledi. Teşekkür ediyorum kendisine."