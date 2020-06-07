  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Sosyal medya kullanıcısı açıkladı! Bakan Koca, o cevabın ardından bakın ne yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine noktalama işareti uyarısında bulunan bir sosyal medya kullanıcısına, "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin." ifadeleriyle cevap vermişti. O sosyal medya kullanıcısı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 17:00:00 - 2020-06-07 18:22:53
Sosyal medya kullanıcısı açıkladı! Bakan Koca, o cevabın ardından bakın ne yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine noktalama işareti uyarısında bulunan bir sosyal medya kullanıcısına, "Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin." ifadeleriyle yanıt vermişti. Bakan Koca'nın kibar cevabı sosyal medyayı salladı

Arından sosyal medya kullanıcısı bir açıklama yaptı ve Bakan Koca'nın kendisini arayarak sınavında başarılar dilediğini söyledi.

O açıklama şöyle:

"Ben latife yapmak istemiştim bakanım da bunu anladı beni arayarak sınavımda başarılar diledi. Teşekkür ediyorum kendisine."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı