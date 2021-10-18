Sosyal medya kanunu acilen çıkarılmalı!

Muhalefet “ifade özgürlüğüne darbe” diyor var, nasıl yorumlarsınız?



“Sosyal medya üzerinden diğer platformlarda olduğu gibi kişi ve kuruluşların fikir ve görüşlerini beyan etmesi en doğal haklarıdır. Ancak bunlar başkasının hak ve hukukuna girdiğinde yasalar devreye girmeli. Devlet bu konularda vatandaşların ve tüzel kişiliklerin haklarını koruyup, kollamak adına düzenlemeler yapmak zorundadır. Kişi hak ve özgürlüklerine gerçek olmayan fikirlerle müdahil olmak ve bunun sonucunda çeşitli suikastlara zemin hazırlamak asla ifade özgürlüğü kapsamında sayılmaz. Düzenlemeleri ifade özgürlüğüne darbe olarak değerlendirilmesi abestle iştigaldir.”

Meclis’te herhangi bir çalışmanız var mı, kapsamı nelerdir?

Federasyonumuz her zaman basılı ve görsel medyada olduğu gibi sosyal medyanın da denetime tabi olması fikrini savunmaktadır. Çok acil sosyal medya uygulamaları kanunu çıkarılmalıdır.



Fenomenlere yüzde 15 stopajı nasıl değerlendiriyorsunuz?



Reklamların kontrolü, denetimi ve doğruluğu bakımından ve buradan gelen gelirin vergilendirilmesi için % 15 stopaj vergisi adil bir karardır.

Sahte hesaplar önlenmeli

Sanal alemle ilgili eklemek istediğiniz başka neler var?



Federasyon olarak kişi kurum ve kuruluşların kullanacağı e-posta adreslerinin güvenliğini devletimizin sağlaması gerektiğine inanmaktayız. Diğer taraftan suç işlemeyi alışkanlık haline getirenler, açtığı sahte hesaplar ile suç işleme meyilleri daha da gelişmekte ve imkanları artmaktadır. Devlet bu konuya da tedbir oluşturmak zorundadır. Gerçek kişilere “@turkiyegov.tr” kurum/kuruluş/özel sektör/STK’larda “@turkiyegov.tr” uzantılı e posta adresi tanımlanmalıdır. Bu işlemde gerçek kişilerin T.C Kimlik numarası, tüzel kişiliklerin vergi numarası tanımlama adı olarak kullanılabilir. Bu şekilde sahte e posta adresleri ve ardından gelen suçların önüne geçilmesi konusunda, ciddi bir adım atılacağına inanmaktayız.