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Sosyal medya kandırmacalarına dikkat! Ağlarına düşürüp mağdur ediyorlar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Facebook ile Twitter’dan yatırımcıları yanıltanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını açıklaması gözleri manipülatif eylemlere ve cezai yaptırımlara çevirdi. Hukukçular, tavsiyeleri ya da telkinleriyle mağduriyetlere neden olan kişilerin beş yıl hapis ve on bin gün adli para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:32

Sosyal medya hesapları üzerinden yatırımcıların aldatılarak mağdur edilmesinin ardından devreye giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Facebook ile Twitter adreslerinden yanlış yönlendirmelerde bulunan kişiler hakkında gerekli incelemelerin yapılacağını, akabinde de hukuki işlem başlatılacağını belirtmesi manipülatif paylaşımları ve cezai yaptırımları gündeme getirdi.

Manipülatörlere ceza yağıyor

Hukukçular, manipülatörleri ağır cezaların beklediğini kaydediyor. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde “Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar” hükmünün yer aldığını ifade eden Avukat Mustafa Efe, “Bu şuurla adım atılmalı, hukuk kuralları ihlal edilmemeli” uyarısını yaptı.

Yaptırımlar caydırıcı

Yaptırımların caydırıcı olduğunu vurgulayan Efe, “Tabii burada adli para cezasının miktarının suçun işlenmesiyle elde edilen menfaatten az olamayacağı da unutulmamalı. Farz edelim ki ortada 1 milyon liralık vurgun var. Bu vurgunun cezası 500-600 bin lira değildir, minimum 1 milyon liradır” dedi.

Manipülatörlerin SPK tarafından yargı makamlarına ihbar edildiğini anlatan Efe, “Doğal olarak kurum için arama ve tarama yapmak, delil toplamak ve konuyu mahkemeye taşımak kolay değil. Burada savcılığın şikâyete bağlı olarak değil de re’sen soruşturma yapması daha faydalı olur” önerisini sundu.

SPK’nın görevlendirmediği; yatırım danışmanı unvanını taşımadığı halde sosyal medyadan veya diğer mecralardan tüyolar verenlerin de önemli cezalar alacağına işaret eden Efe, “Sermaye Piyasası Kanunu’nun 109. maddesine göre bu kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bine güne kadar adli para gibi müeyyideler uygulanır” diye konuştu.

SPK tetikte

SPK, manipülatörleri tek tek belirleyip cezalandırıyor.  Yeri geldiğinde sosyal medyadan yapılan operasyonlara müdahale eden kurum, paylaşımlarıyla yatırımcıları yanıltan spekülatörlere yüklü idari para cezaları kesiyor. Bu cezalar 600 bin liradan başlıyor, 3 milyon lirayı buluyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:32
  1. Sosyal medya hesapları
  2. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
  3. Facebook
  4. Twitter
  5. Sermaye Piyasası Kanunu
  6. Avukat Mustafa Efe

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