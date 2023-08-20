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Dünya Sosyal medya ikiye bölündü! Komedyen ahlaksız bakana öyle bir şey yaptı ki...
Dünya

Sosyal medya ikiye bölündü! Komedyen ahlaksız bakana öyle bir şey yaptı ki...

Yeniakit Publisher
2023-08-20 23:42:00 - 2023-08-21 00:23:54
Sosyal medya ikiye bölündü! Komedyen ahlaksız bakana öyle bir şey yaptı ki...

Fransa'da "Fatal Bazooka" adıyla tanınan komedyen Michael Youn, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e ait olduğu belirtilen telefon numarasını paylaştı.

Mans kentinde düzenlenen "Big Car Show" etkinliği kapsamında sahne alan Youn, Bakan Darmanin'e ait olduğunu söylediği telefon numarasını sahnedeki ekrana yansıttı.

Youn, telefon numarasını, Bakan Darmanin'in kendisinden yardım isteyen kadına tecavüzle suçlandığı ve cinsel istismar mesajlarının yer aldığı davaya göndermede bulunmak için paylaştığını belirtti.

Sosyal medya ikiye bölündü!

Youn'un eylemi, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Youn'u "kişisel hayatın mahremiyetini ihlal etmek" ile suçlarken bazı kullanıcılar ise ünlü komedyenin tercihini, "Fransız siyasi sistemi içindeki sorunları kınamanın etkili bir yolu" olarak değerlendirdi.

Bu adımlar üzerine henüz bir tepki vermeyen Darmanin'in Youn'a karşı herhangi hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.
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