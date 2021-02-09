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Dünya Sosyal medya hesabından duyurdu! Müslüman oldu
Dünya

Sosyal medya hesabından duyurdu! Müslüman oldu

Almanya'nın en ünlü içerik yazarlarından ve seyahat Vloggerlarından (video paylaşımcısı) Christian Betzmann, Instagram hesabından İslam'ı kabul ettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 22:39:00 -
Sosyal medya hesabından duyurdu! Müslüman oldu

Alman içerik yazarı Christian Betzmann, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, İslam'ı kabul ettiğini duyurdu.

Betzmann'ın gönderisine, Sham Idrees, Zaid Ali ve Minal Khan, Zoya Nasir ve Zara Noor Abbas gibi, Youtube fenomenlerinin ve oyuncuların da aralarında olduğu çok sayıda kişiden tebrik mesajları geldi.

"İslam barış dini"

İslam'ı kabul etme sürecini TRT Haber'e anlatan Christian Betzmann, İslam'la ve yaşam tarzıyla Pakistan'da tanıştığını ve orada çok şey öğrendiğini söyledi.

"Geçtiğimiz yıl Pakistan'ı keşfediyordum ve orada inanılmaz insanlarla tanıştım. İslam ve yaşam tarzı hakkında çok şey öğrendim. Avrupa'da büyürken İslam kelimesi her zaman negatiflikle, savaşla, terörizmle bağlantılıydı ve dürüst olmak gerekirse daha önce hiç dindar biri değildim. Bu yüzden o zamanlar insanların ne düşündüğünü gerçekten umursamıyordum. Almanya'da en iyi çocukluk arkadaşlarım Müslümandı. Derinlerde bir yerde hepimiz insanız. İslam bir barış dini ve daha derin deneyimlemek ve keşfetmek istediğim bir bağ hissettim."

"Ailem biraz şaşırdı ama kararıma destek verdi"

İslam'ı kabul etmesinin ardından ailesinin tepkisi hakkında da konuşan Betzmann, 8 yıldır dünyayı dolaştığını ve ailesinin her zaman arkasında olduğunu, İslam'ı seçme kararı karşısında ise, biraz şaşırsalar da destek verdiklerini ve bu yüzden onlara minnettar olduğunu söyledi.

İçindeki bir duygunun İslam'ı daha derinlemesine keşfetmeye ve anlamaya teşvik ettiğini açıklayan yazar, "Ben kimseyi memnun etmek için burada değilim. Bunu sadece kendim için yapıyorum. Yaşayabilmemizin tek yolu büyümemizdir. Büyümemizin tek yolu değişmemizdir. Değişmemizin tek yolu öğrenmemizdir." dedi.

İslam'ı kabul etmesinin ardından yeniden doğmuş ve göğsünden büyük bir yük kalkmış gibi hissettiğini söyleyen Christian Betzmann, "Bu yolculuk için heyecanlıyım ve hepsini sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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