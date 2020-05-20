  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?
için kalan
Aktüel

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden içerik paylaştığı iddia edilen 17 yaşındaki vatandaş, polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:43:32 -
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Samsun’da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden içerik paylaştığı iddia edilen 17 yaşındaki vatandaş, polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren paylaşım yaptığı iddia edilen M.E.Ç.(17), Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen M.E.Ç. yaptığı paylaşımdan dolayı pişman olduğunu söyledi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı