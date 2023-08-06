Sosyal medya hayranlığı neler yaptırıyor! Beğeni uğruna canından oluyordu

Gaziantep’te bir gencin trafiğin yoğun olduğu karayolunda motosiklet üzerinde yatarak tehlikeli hareketlerde bulunması yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziantep’te bir gencin motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafiğin yoğun olduğu karayolunda seyir halinde olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletinin üzerine yatarak yoluna devam eden sürücünün kendi canını ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atması "pes" dedirtti. Sosyal medyada beğeni almak için tehlikeli hareketler yapan motosikletlinin o anları hem yürekleri ağza getirdi hem de tepki çekti.