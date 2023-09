Sosyal medya gündem olan hırsızlık! Böylesi daha önce görülmedi

Sıra dışı hırsızlık olayı an be an kameraya yansıdı.

Görüntüde, araçtaki hırsızlardan birinin pencereden uzanarak scooterı yakaladığı görüldü. Yaşının 24 olduğu öğrenilen scooterlı adam, hırsızın scooterı çekmesinin ardından yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.