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Dünya Sosyal medya gündem olan hırsızlık! Böylesi daha önce görülmedi
Dünya

Sosyal medya gündem olan hırsızlık! Böylesi daha önce görülmedi

Yeniakit Publisher
2023-09-18 22:43:00 - 2023-09-18 23:10:46

Şili’de otomobilleriyle seyir halindeki hırsızlar, aynı yolda seyreden bir adamın scooterını çaldı.

Sıra dışı hırsızlık olayı an be an kameraya yansıdı.

Görüntüde, araçtaki hırsızlardan birinin pencereden uzanarak scooterı yakaladığı görüldü. Yaşının 24 olduğu öğrenilen scooterlı adam, hırsızın scooterı çekmesinin ardından yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kaçan hırsızlar henüz yakalanamadı.

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