  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs haritasında çok önemli gelişme

Çaycıyken emlak zengini olan CHP'li Gürsel Tekin: Hayatımın her anında haram para kazandım

Tarihte bugün: 13 Kasım 1918 Osmanlı Devleti'nin Başkenti İstanbul’un İşgal Olunması

13.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Rusya ile görüştüklerini duyuran Biden: Büyük endişe duyuyorum!

ABD'den İsrail'i rezil rüsva eden karar!

Türkiye'de olsa solcular 'ülke batıyor' çığırtkanlığı yapardı! Oyuncu, eğitim için gittiği Almanya'da garsonluk yapıyor

İntihar eden hamile kadının 3 yaşındaki çocuğundan dehşete düşüren sözler: Babam salıncağımın ipini kesip...

Dursun Çiçek'i terleten Lütfü Türkkan sorusu!

Toygun Atilla Hürriyet'ten istifa etti! 'Sen ne dayanmışsın be abi'
Gündem Sosyal medya fenomenlerine dolandırıcılık tutuklaması
Gündem

Sosyal medya fenomenlerine dolandırıcılık tutuklaması

Sosyal medya üzerinden vatandaşlara para ödülü kazandığını belirtip, 'vergisi' denilerek para alıp dolandırıcılık yapan suç şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (27) ile Yeşim Aydın'ın (27) da bulunduğu 16 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 12:15:00 -
Sosyal medya fenomenlerine dolandırıcılık tutuklaması

İzmir'de, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' denilenlerden para alarak dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (27) ile Yeşim Aydın'ın (27) da bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medyada para ödülü kazanıldığı belirtilip, 'vergisi' adı altında vatandaştan para alarak, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, dolandırıcılık şebekesinin, kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdığını tespit etti. Polis, 10 Kasım'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da bulunduğu 18 kişiyi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barankoğlu ve Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16'sı tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

'Dolandırıcılığı bilsem asla kabul etmezdim'

Tutuklanan Simge Barankoğlu'nun, ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Tutuklanan Yeşim Aydın'ın da "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı
Gündem

Haydi bunu da yap görelim! Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, haram olan kumarı kötüleyen Sözcü yazarı Uğur Dündar nihayet kedi olalı bir fare yakaladı. Dü..
Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu
Gündem

Karamollaoğlu 'Erdoğan ittifak teklif etti' deyip kararını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın kendisine ittifak teklifinde bulu..
Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat
Ekonomi

Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat

Gram altın fiyatındaki tarihi rekoru değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi?" ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay