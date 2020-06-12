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Aktüel

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında iddianame hazırlandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:33:48 -
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında iddianame hazırlandı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında, "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç'ün Instagram hesabından ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'ın sözlerine yönelik Ermenilerle ilgili bir paylaşım yaptığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Övüç'ün "halkı kin düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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