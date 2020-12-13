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Teknoloji Sosyal medya düzenlemesine karşı çıkanlara duyurulur! Fransa bombayı patlatıyor
Teknoloji

Sosyal medya düzenlemesine karşı çıkanlara duyurulur! Fransa bombayı patlatıyor

Fransa, sosyal medya düzenlemerinde kural ihlali yaptıkları gerekçesi ile Google'a 100 milyon avro; Amazon'a 35 milyon avro para cezası kesecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 12:27:00 -
Sosyal medya düzenlemesine karşı çıkanlara duyurulur! Fransa bombayı patlatıyor

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), AB gizlilik kurallarının ihlali nedeniyle Google ve Amazon'a para cezası uygulayacak.

Politico'da yer alan habere göre, çerez izleme teknolojisinin kullanımıyla ilgili kuralların ihlali nedeniyle Google 100 milyon euro; Amazon da 35 milyon euro para cezasına çarptırılacak.

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni dijital vergi kapsamında bazı teknoloji şirketlerinin dijital olarak yapılan satışlardan elde ettikleri gelirlerin yüzde 3'ü kadar 15 Aralık'a kadar vergi ödemesi yapmaları istenmişti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatında (OECD) uluslararası vergi kurallarının yeniden düzenlenmesin ve dijital şirketler için vergilerin netleştirilmesinin 2021'nin ortasına uzamasından dolayı Fransa söz konusu verginin Aralık 2020'de uygulanacağını açıklamıştı.

Fransa, OECD'de vergi konusunda bir anlaşma olursa söz konusu vergiyi geri çekeceğini de belirtmişti.

 

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