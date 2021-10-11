Sosyal medya devlerine ‘Türk yetkili’ şartı

Sosyal Medya Yasa çalışması ile ilgili düzenlenen son toplantıya Ulaştırma ve Adalet bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, RTÜK yetkilileri ve AK Partili kurmaylar katıldı. Edinilen bilgiye göre öncelikle, sosyal medya paylaşımının organize ya da kasıtlı olup olmadığı belirlenecek. İnternet medyasının açık ve şeffaf olabilmesi için künye ibraz etmek, adres bildirmek zorunlu olacak. Künyede alınan fonlar da bildirilecek.

Haber siteleri kanuna tabi olacak

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, haber siteleri basın kanununa tabi olacak. Yalan haber yayanlara para cezaları verilmesi ve mevcut cezaların arttırılması görüşünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Yalan haber yayan haber sitelerine, ceza ve yaptırımlar, basın yayın organlarına benzer şekilde uygulanabilecek.

Sosyal medya devlerinden, Türk yetkililerin Türkiye'deki ofislerde bulundurulması istenerek “muhatap bulamama” sorununa çözüm aranacak. Kaynaklar, “Türk yetkili bulunması önemli, çünkü daha kolay irtibat kurulabilir” diyor.

Kaynak:Hürriyet