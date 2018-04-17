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Sosyal medya devi Facebook'tan bir skandal daha!

Bir Amerika federal yargıcı, Facebook’un izin almaksızın kullanıcıların yüz taslaklarını oluşturarak yasaları çiğnediğine ve toplu davada yargılanmasına karar verdi

17 Nisan 2018 Salı 12:01
Sosyal medya devi Facebook'tan bir skandal daha!

ABD, Facebook’un pratikleri üzerinde kurduğu baskıyı artırmaya devam ediyor. Yargıç, Facebook’un fotoğraflardaki kişileri etiketleme önerisi sunmak için kullanıcılardan izin almadan onlara ait yüz verileri oluşturmasının yasalara aykırı olduğuna karar verdi.

Yargıç, Facebook’un sonuçları milyarlarca dolar olabilecek toplu davada yargılanmasını istiyor. Mahkeme kararı, Cambridge Analytica veri skandalı sonrasında Facebook’a karşı artan veri gizliliği endişelerini daha da artırıyor.

ABD Bölge Yargıcı James Donato, San Francisco federal mahkemesinde verdiği kararda, yüz temalarına dair sorunun toplu davayla en iyi şekilde çözülebileceğini belirtti. Toplu davada Facebook aleyhine bir karar çıkarsa, söz konusu uygulamadan muzdarip olan tüm kullanıcılar (2 milyarı aşkın Facebook kullanıcısı) göz önünde bulundurularak sosyal ağa astronomik bir ceza kesilebilir.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 12:01
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