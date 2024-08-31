Sosyal medya delirtti! İşte Ahmet Hakan'dan çarpıcı tespitler

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sosyal medyada var olma çabalarının insanları nasıl delirtebileceğini anlattı. Hakan, akıllıca başlayan tartışmaların hızla saldırganlık ve küfre dönüştüğünü belirtti. "Azap süreci" olarak tanımladığı bu duruma dikkat çeken yazar, insanların bir yer edinmek uğruna akıl ve mantıktan sapmalarını eleştirdi. Ahmet Hakan, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada kendilerini var etmek isteyen ekonomistler, deprem bilimciler, sanatçılar, gazeteciler, pandemiciler, kişisel gelişimciler, avukatlar, emlakçılar, doktorlar, tarihçiler, güzellik uzmanları...

Bir süre sonra deliriyorlar.

*

Nasıl oluyor bu iş? Nasıl deliriyorlar?

Süreç, şöyle işliyor:

*

Akıllı uslu şeylerle başlanıyor. Kimsenin taktığı olmuyor.

Birazcık çizgi dışına çıkılıyor. Azıcık ilgi artışı oluyor.

Sonra sağa sola saldırma olayları. Belirgin bir yükseliş başlıyor.

Sonra mantığa takla attırışlar. Aha! Tıklanma rekorları başladı.

Sonra küfürler kıyametler. Ve gelsin TT’ler.

*

Sonu delirmeyle biten bu azap sürecini yaşamayanların tutunamadıkları bir yer olup çıktı sosyal medya."

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