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Gündem Sosyal medya değil foseptik çukuru! Aleyna Dalveren gözaltına alındı
Gündem

Sosyal medya değil foseptik çukuru! Aleyna Dalveren gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2024-02-27 16:00:00 - 2024-02-27 16:17:44
Sosyal medya değil foseptik çukuru! Aleyna Dalveren gözaltına alındı

"Sosyal medya" olarak adlandırılan foseptik çukurunda sözde meşhur olan ve "fenomen" adı altında parlatılan isimler ise skandallarla gündemi meşgul ediyor. Son olarak belinde silahla dans edip para dağıtan Aleyna Dalveren gözaltına alındı.

"Sosyal medya" olarak adlandırılan platformlar adeta foseptik çukuru gibi içerisinde her tülü pisliği bulunduruyor.

Bu platformlarda sözde meşhur olan ve "fenomen" adı altında parlatılan isimler ise skandallarla gündemi meşgul ediyor.

Son olarak belinde silahla dans edip para dağıtan Aleyna Dalveren gözaltına alındı.

Yaptığı kepazelik

 Dalveren, sosyal medya hesabından para dağıtarak dans ettiği ve belinde taşıdığı silahı lüks bir otomobilin üzerine koyduğu anlara ait video paylaştı.

Görüntünün ardından İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Aleyna Dalveren'in adresine operasyon düzenlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aramada neler çıktı neler

Adreste yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna parası, sahte olabileceği değerlendirilen 3 bin dolar ve 50 euro nakit para, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe, 2 sahte olabileceği değerlendirilen app plaka, 2 dijital materyal ele geçirildi.

Dilan Polat ile yoğun görüşme trafiği

Gözaltına alınan Dalveren ile ilgili yapılan araştırmada, şüphelinin Dilan Polat ve diğer fenomenlerle de yoğun bir iletişim trafiği olduğu belirlendi. Dalveren'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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