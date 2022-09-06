Sosyal medya çılgınlığı! Video çekerken hayatının şokunu yaşadı
Hindistan'da bir genç, sosyal medyada paylaşmak için çektiği videoda korkunç bir talihsizliğe uğrardı.
Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında gerçekleşen olayda Ch Akshay Raj ismindeki mühendislik öğrencisi, arkasından tren geçerken Intagram'da paylaşmak için havalı bir şekilde video çektirmek istedi.
Arkadan gelen tren çarptı
Gencin bu girişimi feci bir kazayla noktalandı. Arkadaşı videoya çekerken rayların hemen yanında umursamaz bir şekilde yürüyen gence arkadan gelen tren çarptı.
Hayati tehlikeyi anlattı
Treninin omzuna çarptığı genç, oracıkta yere yığılırken kameraya çeken arkadaşı ise hemen yardıma koştu. Gencin hayati tehlikeyi atlattığı fakat vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yaralanmalar olduğu belirtildi.