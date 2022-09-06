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Dünya Sosyal medya çılgınlığı! Video çekerken hayatının şokunu yaşadı
Dünya

Sosyal medya çılgınlığı! Video çekerken hayatının şokunu yaşadı

Hindistan'da bir genç, sosyal medyada paylaşmak için çektiği videoda korkunç bir talihsizliğe uğrardı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 19:34:00 -

Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında gerçekleşen olayda Ch Akshay Raj ismindeki mühendislik öğrencisi, arkasından tren geçerken Intagram'da paylaşmak için havalı bir şekilde video çektirmek istedi.

Arkadan gelen tren çarptı

Gencin bu girişimi feci bir kazayla noktalandı. Arkadaşı videoya çekerken rayların hemen yanında umursamaz bir şekilde yürüyen gence arkadan gelen tren çarptı.

Hayati tehlikeyi anlattı

Treninin omzuna çarptığı genç, oracıkta yere yığılırken kameraya çeken arkadaşı ise hemen yardıma koştu. Gencin hayati tehlikeyi atlattığı fakat vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yaralanmalar olduğu belirtildi.

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