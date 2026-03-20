Sosyal medya çalkalanıyor! Bu görüntü gerçekse yer yerinden oynar
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona'nın Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği karşılaşmanın ardından ortaya çıkan bir görüntü dikkat çekti.
Barcelona'nın kalecisi Wojciech Szczesny hakkında ortaya atılan bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Tecrübeli file bekçisinin maç sırasında sigara içtiği öne sürüldü.
GÖRÜNTÜLER TARTIŞMAYA SEBEP OLDU
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Bazı kullanıcılar görüntünün gerçek olduğunu savunurken, bazıları ise fotoğrafın kurgu ya da manipülasyon olabileceğini dile getirdi.
GERÇEKLİĞİ NETLİK KAZANMADI
Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu görüntünün doğruluğu henüz netlik kazanmadı. Tartışmalar sosyal medyada sürmeye devam ediyor.