Sosyal medya çalkalanıyor! Bu görüntü gerçekse yer yerinden oynar

Barcelona'nın, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maç sonrası ortaya çıkan görüntü geniş yankı uyandırdı. Barcelona'nın kalecisi Wojciech Szczesny'nin maç sırasında sigara içtiği öne sürüldü. Bazı kullanıcılar görüntünün gerçek olduğunu savunurken, bazıları ise fotoğrafın kurgu ya da manipülasyon olabileceğini dile getirdi. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu görüntünün doğruluğu henüz netlik kazanmadı.