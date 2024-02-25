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Sosyal Medya Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Yaşlı teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi yüzleri gülümsetti
Sosyal Medya

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Yaşlı teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi yüzleri gülümsetti

Yeniakit Publisher
2024-02-25 16:21:00 -
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Yaşlı teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi yüzleri gülümsetti

Iğdırlı teyzenin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a gözyaşı içinde manili sevgi gösterisi sosyal medya büyük beğeni topladı.

Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde yaşlı bir teyzenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi gösterisi yüzleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını eline alıp uzun uzun bakan yaşlı teyze, gözyaşı dökerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mani söyledi.

Sosyal medyada beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren yaşlı teyzenin görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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