Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Yaşlı teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi yüzleri gülümsetti
Iğdırlı teyzenin Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a gözyaşı içinde manili sevgi gösterisi sosyal medya büyük beğeni topladı.
Iğdır'ın Topçular Mahallesi'nde yaşlı bir teyzenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgi gösterisi yüzleri gülümsetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını eline alıp uzun uzun bakan yaşlı teyze, gözyaşı dökerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mani söyledi.
Sosyal medyada beğeni topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren yaşlı teyzenin görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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