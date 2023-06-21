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Sosyal Medya Sosyal medya bu sorunun cevabını arıyor: O öğrenci sınavı kazandı mı?
Sosyal Medya

Sosyal medya bu sorunun cevabını arıyor: O öğrenci sınavı kazandı mı?

Yeniakit Publisher
2023-06-21 23:49:00 -
Sosyal medya bu sorunun cevabını arıyor: O öğrenci sınavı kazandı mı?

Sosyal medyada birkaç yıl önce üniversite sınavına girerken telaşlı halleri kameralara yansıyan üniversite öğrencisi gencin akıbeti merak ediliyor.

YKS'de ter döken milyonlarca öğrenci geleceğini belirleyecek sınavın heyecanını yaşadı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalanlar oldu.

Sosyal medya kullanıcıları ise yıllar önce üniversite sınavına yetişemediğini düşünerek telaş yapan gencin videosunu paylaştı.

Videoyu paylaşanlar sosyal medyada gencin sınavı kazanıp kazanamadığını öğrenmeye çalıştı.

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