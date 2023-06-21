Sosyal medya bu sorunun cevabını arıyor: O öğrenci sınavı kazandı mı?
Sosyal medyada birkaç yıl önce üniversite sınavına girerken telaşlı halleri kameralara yansıyan üniversite öğrencisi gencin akıbeti merak ediliyor.
YKS'de ter döken milyonlarca öğrenci geleceğini belirleyecek sınavın heyecanını yaşadı.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da sınava geç kalanlar oldu.
Sosyal medya kullanıcıları ise yıllar önce üniversite sınavına yetişemediğini düşünerek telaş yapan gencin videosunu paylaştı.
Videoyu paylaşanlar sosyal medyada gencin sınavı kazanıp kazanamadığını öğrenmeye çalıştı.
Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Sosyal medya fenomeni kendi cenazesine öyle bir geldi ki... Meğer şüphe etmiş! Bakın ne oldu
Aktüel
Sosyal medyadaki tehdit yaptığı videosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı! Yaşananlara tepki yağdı
Sosyal Medya
Anne goril bebeğini gösteren kadına öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı sallayan video!