Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İşte Batı uygarlığı...
Sosyal medyada siyahi bir çiftin birbirlerine şiddet uyguladıkları kavga gündem oldu.
Batı hayranlarını ters köşe eden videoda, ABD'li oldukları belirtilen siyahi çiftin kavga ettikleri anlar yer aldı.
Birbirlerini acımasızca darbettiler
Alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde oldukları tahmin edilen çift, görüntüde birbirlerini acımasızca darbediyor.
Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoya, Batı hayranlarına tepki gösterilen yorumlar yapıldı.
Türk Medeni Kanunu için Batı'yı örnek alan kesim, videoda özendikleri Avrupalıların hiç de uygar olmadıklarına şahitlik etti.
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