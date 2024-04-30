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Sosyal Medya Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İşte Batı uygarlığı...
Sosyal Medya

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İşte Batı uygarlığı...

Yeniakit Publisher
2024-04-30 23:53:00 - 2024-04-30 23:53:31

Sosyal medyada siyahi bir çiftin birbirlerine şiddet uyguladıkları kavga gündem oldu.

Batı hayranlarını ters köşe eden videoda, ABD'li oldukları belirtilen siyahi çiftin kavga ettikleri anlar yer aldı.

Birbirlerini acımasızca darbettiler

Alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde oldukları tahmin edilen çift, görüntüde birbirlerini acımasızca darbediyor.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran videoya, Batı hayranlarına tepki gösterilen yorumlar yapıldı.

Türk Medeni Kanunu için Batı'yı örnek alan kesim, videoda özendikleri Avrupalıların hiç de uygar olmadıklarına şahitlik etti.

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