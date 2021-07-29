Sosyal medya ayağa kalktı! 'Aşı olmayana ekmek yok' provokasyonu

Virüsün mutasyona uğraması nedeniyle aşının yüzde yüz korumadığını düşünen ve bu nedenle aşı olma konusunda kafasında soru işlaretleri bulunan vatandaşlar, bu kez fırından ekmek alamama tehdidi ile karşılaştı.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, Fox Haber’e verdiği röportajda aşı olmayanların tehlike teşkil iddia ettiğini söyleyerek “Aşı olmayana ekmek yok” dedi.

Kolivar'ın açıklamaları 'provokasyon' olarak yorumlanırken büyük tepki çekti.

Aşı olmayanlara 'hain' demişlerdi

Pandemide "toplu mezarların yetersiz olacağı" şeklinde açıklamalarda bulunarak halkı galeyana getirmeye çalışan Prof. Dr. Bingür Sönmez, "Ben aşı yaptırmam diyenler vatan haini! Onlara kız bile vermeyeceğiz. Resmi dairelere giremeyecekler. Okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkmanın kuralları var, aşıda da kurallar koyacağız. Resmi daireler giremeyecekler, otobüslere binemeyecekler, toplu taşımadan faydalanamayacaklar. Başka bir çare yok." ifadelerini kullanmıştı.

Ersan Şen'in skandal çağrısı

Hukuçu Ersan Şen ise aşı olmayan vatandaşlar için 'para cezası' ve 'yasak' istemişti.

Altaylı'dan aşı olmayanlar için skandal teklif

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da skandal çağrıları ileri boyuta taşıyarak, 'Aşıyı reddedenlere kısıtlama gelsin' demişti.