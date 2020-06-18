Sosyal Koruma Kalkanı’yla 20,5 milyar liralık nakdi destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevaplandırdı.

Çalışmalar devam ediyor

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Bakanlığın sosyal yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nde yer alan temel programların çoğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili olduğunu belirtti. Bu program kapsamında Sosyal Koruma Kalkanı başlattıklarını ifade eden Selçuk, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar odaklı programlar yürüttüklerini söyledi.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği ve sosyal yardımların bulunduğunu ifade eden Selçuk, “Tüm paketi göz önüne aldığımız zaman yaklaşık 20,5 milyar liralık bir nakdi destekten bahsediyoruz bu süreçte” dedi.

“Sosyal yardımları üç aşama olarak planladık”

Sosyal yardımları üç faz olarak planladıklarını belirten Zehra Zümrüt Selçuk, 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşıldığını vurguladı. Selçuk, 3. faz sosyal yardım desteği kapsamında 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırıldığını, sürecin devam ettiğini kaydetti.

Kazanılmış haklar korunacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

l Sosyal Koruma Kalkanı’yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık.

l (İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.

l 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti.

l Nakdi Ücret Desteği’nde şu anda 1 milyon 358 bin rakamına ulaştık, 1 milyar 700 milyon lirayı geçmiş durumda.

l 3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız.

l (3. faz sosyal yardım desteği) 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor.

l (Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz.

l Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedefliyoruz.