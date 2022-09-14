Sosyal konut projesinde başvurular 224 bini geçti
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular yarım günde 224 bini geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk kez ev sahibi olacakların başvurabileceği Sosyal Konut Projesine başvurular başladı. Yarım günde başvuru sayısı 224 bini geçti.
Bugün sadece kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar müracaat edebiliyor. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanların başvurusuna rağmen başvuru sayısı 224 bin oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin detaylarını canlı yayında anlattı. Kurum, sosyal konut projesine saat 12.45 itibarıyla 224 bin başvuru yapıldığını açıkladı.