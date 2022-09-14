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Ekonomi Sosyal konut projesinde başvurular 224 bini geçti
Ekonomi

Sosyal konut projesinde başvurular 224 bini geçti

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular yarım günde 224 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 13:05:00 - 2022-09-14 13:13:01
Sosyal konut projesinde başvurular 224 bini geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk kez ev sahibi olacakların başvurabileceği Sosyal Konut Projesine başvurular başladı. Yarım günde başvuru sayısı 224 bini geçti.

Bugün sadece kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar müracaat edebiliyor. Kimlik numarasının son rakamı 0 olanların başvurusuna rağmen başvuru sayısı 224 bin oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin detaylarını canlı yayında anlattı. Kurum, sosyal konut projesine saat 12.45 itibarıyla 224 bin başvuru yapıldığını açıkladı.

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