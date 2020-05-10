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Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, yeniakit.com.tr canlı yayınında sizlerden gelen soruları cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 23:04:00 - 2020-05-10 23:28:01
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Avrupalı Türklere yönelik hazırladığımız bu programı mutlaka izlemelisiniz. Daha az borçlanarak emeklilik nasıl oluyor?

Yurtdışı borçlanma sisteminde ne gibi yeni düzenlemeler hayata geçti?

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın sorunları çözülebilir mi? EYT'nin maliyeti nedir?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, sizlerden gelen soruları cevapladı.

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