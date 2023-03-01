Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) EYT başvurusu açıklaması: Yasal olarak mümkün değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT başvurularıyla ilgili, "Söz konusu kanun henüz Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmediği halde çok sayıda vatandaşımız gerek e-Devlet gerekse doğrudan başvuru yolu ile Kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden Kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir." açıklamasını yaptı.