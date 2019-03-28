Sosyal güvenliğimiz için tercihimiz Cumhur İttifakı

Sosyal güvenlik, hiçbir fert açıkta kalmaksızın toplumu meydana getiren bütün fertleri koruma kapsamına alan, insanları ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarmak için, onları yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır asgari bir hayat standardı sağlamayı garanti eden bir sistemdir.

Sosyal güvenlik bir yönüyle “hastalık, kaza, analık, yaşlılık, sakatlık, işsizlik, ölüm gibi sosyal risklerin yol açabilecekleri kayıp ve gider artışlarına karşı kişilerin güvenliklerinin sağlanmasıdır.

Dikkat edilirse sosyal güvenlik, Devlet eliyle sağlanan dolayısıyla Devletin bekası yani milli güvenliği ile doğrudan ilgisi olan bir olgudur. Buna göre beka sorununun olduğu yerde sosyal güvenlik sorununun olması kaçınılmazdır.

Gerçekten de beka sorunu yaşayan gerek iç savaş ve gerekse emperyalistlerin işgali nedeniyle Devlet otoritesinin sağlanamadığı Suriye ve Afganistan gibi ülkelere bakarsak buralarda sosyal güvenliğin bulunmadığını görebiliriz.

Allah muhafaza Devletimizin bekası tehlikeye girerse şu an maaş almakta olan 13 milyona yakın emeklimizin emekli maaşı alabilmesi mümkün olabilir mi?

Pazar günü yapılacak olan seçimlerde oy tercihi yaparken Devletin bekasını düşünerek karar vermek gerektiği tartışma götürmez. Oy verirken gerçekten de Hükümetin sosyal güvenlikle ilgili yaptığı geçmiş icraatları da hatırdan çıkarmamak gerekir.

Bir hatırlatma yapma adına neler yapıldığını yerimiz ölçüsünde özetleyelim. Kanunlara göre emekli zam oranları enflasyon artışı nispetinde olmakla birlikte Hükümetimiz 2003 yılında enflasyon oranının beş katı kadar bir seyyanen zam yani maaşlara 100 TL sosyal destek ödemesi yapmıştır.

Yine 2010 yılında enflasyonun üzerinde 60 TL seyyanen zam, 2011 yılında enflasyonun üzerinde 60 TL seyyanen zam, 2015 yılında maaşı 1000 TL altında olanlara enflasyon zammına ilave seyyanen 100 TL zam, 2016 yılında tüm emeklilere enflasyon zammına ilave seyyanen 100 TL zam yapıldı. Ayrıca bu yılın Şubat ayından itibaren emekli maaşı 1000 TL altında olanların maaşı 1000 TL tutara yükseltildi.

65 yaş muhtaçlık maaşı ile engelli maaşları son 15 yılda yaklaşık olarak enflasyonun beş katı artırıldı. Evde engelli bakımı yapan vatandaşlarımıza 1300 TL evde bakım ödemesi yapılmaya başlandı. Terör nedeniyle engelli kalanların kendisine ölenlerin aile efradına terör maaşı bağlanması hayata geçti.

Yerimiz kısıtlı bulunduğu için ancak bu kadarlık kısmını sizlere hatırlatmamız mümkün olabildi.

Sonuç itibariyle diyoruz ki; sosyal güvenliğimiz için, milli güvenliğimiz için, Devletin bekası için kararımız Cumhur İttifakı olacaktır.