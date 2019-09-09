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Sosyal girişimciler Göbeklitepe'de buluşuyor

Toplumsal fayda yaratmak için çalışan sosyal girişimcilerin yol haritalarını çizmelerine yardımcı olan global platform Red Bull Amaphiko'nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, 24-25 Eylül'de Göbeklitepe'de gerçekleştirilecek

09 Eylül 2019 Pazartesi 10:32
Sosyal girişimciler Göbeklitepe'de buluşuyor

İSTANBUL(AA) - Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko'nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl Göbeklitepe'de yapılacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 24-25 Eylül'de düzenlenecek program, projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş erken aşama sosyal girişimcilere özel kapsamlı eğitim programları, paneller ve atölyeler sunacak.

Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek Red Bull Amaphiko Connect'e katılmak için başvurular, 10 Eylül'e kadar www.redbull.com.tr/amaphiko adresi üzerinden alınacak.

Red Bull Amaphiko Connect ile sosyal girişimler, hem projelerini geliştirmek için bir arada olacak hem de tarihin en önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden Göbeklitepe'de çok özel seanslara da yer verecek olan özenle hazırlanmış bir eğitimin tadını çıkaracak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:32
  1. amaphiko
  2. Red Bull

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